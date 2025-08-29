Ричмонд
Врачи спасли бойца РФ, потерявшего четыре литра крови

Военные медики группировки войск «Днепр» успешно спасли жизнь российского бойца, потерявшего почти четыре литра крови, сообщил военврач с позывным «Питер». По его словам, у пострадавшего был поврежден подвздошный сосуд, через который кровь собирается в нижнюю полую вену.

Медик отметил, что из-за травмы кровь попадала в живот, что создавало угрозу для жизни. Состояние бойца удалось стабилизировать после перевязки всех сосудов, а затем ему перелили кровь и плазму.

«Питер» объяснил, что объем потерянной крови был значительным, учитывая массу тела пациента, и операция требовала высокой точности и слаженной работы команды военных врачей.

Позднее раненого доставили в Москву, где столичные медики признали сложность проведенной операции. Военврач передал, что коллеги были поражены профессионализмом группы и удивлялись, как удалось справиться с такой трудной задачей, передает РИА Новости.

Российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».