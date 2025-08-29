Shot: «Динамо» намерен избавиться от футболиста Нгамале из-за его новой девушки

Нгамале выставили на трансфер, однако сам футболист не хочет покидать Россию из-за Черемисиновой. При этом сама девушка на мероприятиях, связанных с «Динамо», ведет себя неэтично. Она сама диктует, в каких клубных акциях участвовать спортсмену.