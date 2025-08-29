Ричмонд
Shot: «Динамо» намерен избавиться от футболиста Нгамале из-за его новой девушки

Футбольный клуб «Динамо» планирует отказаться от спортсмена Муми Нгамале — причиной стала его новая девушка, которая конфликтует с главным тренером команды. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказали в Telegram-канале Shot.

Возлюбленная футболиста по имени Ника Черемисинова провоцирует команду клуба в социальных сетях. Блогерша пожаловалась, что ее парня не выпускают на футбольное поле. С момента начала их отношений спортсмен стал реже попадать в стартовый состав, а результативность игрока упала.

Нгамале выставили на трансфер, однако сам футболист не хочет покидать Россию из-за Черемисиновой. При этом сама девушка на мероприятиях, связанных с «Динамо», ведет себя неэтично. Она сама диктует, в каких клубных акциях участвовать спортсмену.

Девушка занимается бизнесом в сфере студий красоты, а в конце прошлого года она развелась с Сейраном Мамадалиевым, с которым находилась в браке три года, уточнили в публикации.

26 августа также стало известно о том, что российский вратарь Матвей Сафонов в скором времени уйдет из парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».