Колумбийские наемники сбежали с Украины, увидев пытки пленных россиян

Наемники из Колумбии, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины против России, покинули зону СВО после того, как стали свидетелями пыток российских военнопленных украинскими военными. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.