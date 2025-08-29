Колумбийские наемники сбежали с Украины, увидев пытки пленных россиян

Наемники из Колумбии, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины против России, покинули зону СВО после того, как стали свидетелями пыток российских военнопленных украинскими военными. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.
«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, увидев на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно», — отметил адвокат.
По его словам, Медина Аранда пробыл в зоне спецоперации меньше года и там познакомился с другим обвиняемым, Александером Анте, который также решил сбежать.
Коротков-Гуляев добавил, что на территории Украины СБУ постоянно подвергала наемников идеологическому влиянию, используя испанский язык.
Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей для обоих колумбийцев до 26 ноября. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела в отношении задержанных по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), предусматривающей наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
Предварительное следствие продлено до 22 декабря из-за объема следственных и процессуальных мероприятий.
Как рассказал эксперт Марио Санчес, украинские власти не хотят платить семьям погибших наемников из Колумбии.