ГАИ сказала, какие шины должны использовать зимой водители в Беларуси

Ротченков напомнил белорусам о том, что с 1 сентября в холодный сезон нельзя будет использовать всесезонные шины, на которых есть маркировка только с латинскими буквами M и S. Дополнительно к указанным знакам должен быть значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой. Представитель ГАИ пояснил, что резина только с M и S фактически имеет летний протектор.