ГАИ сказала, какие шины должны использовать зимой водители в Беларуси. Подробности сообщил начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков, пишет Sputnik.by.
— Некоторые ссылались на то, что зима, вот, например, была теплая и не понадобится (речь идет про зимнюю резину. — Ред.). Теплая зима, наверное, и более обманчива, — обратил внимание Виктор Ротченков.
По словам начальника ГАИ, в последние годы в Беларуси во время теплых зим температура может быть примерно около 0 градусов. Подобное указывает на то, что на дорогах неожиданно образуется гололедица и, в данном случае, неподходящая резина в разы повышает риск заноса и выезда на полосу встречного движения.
Ротченков напомнил белорусам о том, что с 1 сентября в холодный сезон нельзя будет использовать всесезонные шины, на которых есть маркировка только с латинскими буквами M и S. Дополнительно к указанным знакам должен быть значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой. Представитель ГАИ пояснил, что резина только с M и S фактически имеет летний протектор.
— Внешний вид ее (речь идет про шины. — Ред.) никак нам не говорит о ее применимости в зимних условиях. Она по своим характеристикам зимним не соответствует, — пояснил Виктор Ротченков.
Начальник ГАИ обратил внимание, что нередко на одном автомобиле одновременно используются разные модели зимних шин, так как на ведущей оси резина быстрее изнашивается.
— Это при малейшей скользкости приводит сразу к заносу автомобиля. Поэтому всех автолюбителей попросил бы очень ответственно относиться к своим зимним шинам, — подчеркнул представитель ГАИ.
