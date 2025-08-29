«Динамо» может попрощаться с Муми Нгамалё из-за его девушки-скандалистки

Сейчас пара живёт на съёмной квартире в Москва-Сити, где аренда стоит около 370 тысяч рублей. До этого Черемисинова жила в скромном доме в селе Русская Селитьба Самарской области. Останется ли она рядом с Нгамалё, если футболиста отправят в Камерун или другую страну, пока неизвестно.