Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» может попрощаться с Муми Нгамалё из-за его девушки-скандалистки

Футболист «Динамо», камерунец Муми Нгамалё может лишиться места в клубе из-за своей девушки-скандалистки Ники Черемисиновой.

Футболист «Динамо», камерунец Муми Нгамалё может лишиться места в клубе из-за своей девушки-скандалистки Ники Черемисиновой. По данным SHOT, девушка открыто критикует главного тренера Валерия Карпина и обвиняет его в предвзятости к её возлюбленному.

С момента начала их отношений Нгамалё заметно реже выходит в стартовом составе, а его результативность снизилась. Несмотря на то, что футболиста выставили на трансфер, сам он покидать Россию не намерен — из-за привязанности к девушке.

Источники утверждают, что Ника вмешивается в клубные дела, диктуя, где её парень должен участвовать. Известно, что в 2024 году блогерша развелась с предпринимателем Сейраном Мамадалиевым, а ранее продвигала финансовую пирамиду MANEO.

Сейчас пара живёт на съёмной квартире в Москва-Сити, где аренда стоит около 370 тысяч рублей. До этого Черемисинова жила в скромном доме в селе Русская Селитьба Самарской области. Останется ли она рядом с Нгамалё, если футболиста отправят в Камерун или другую страну, пока неизвестно.

Ваша надежная лента новостей «МК» в MAX.