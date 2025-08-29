Британец рассказал о веской причине, которая заставила его переехать в Россию: в Европе такого уже давно нет

Гражданин Великобритании Томми Томпкинс назвал вескую причину, из-за которой переехал в Россию. Оказалось, что он пошел на такой шаг ради спокойной и безопасной жизни. Об этом пишет издание Daily Express.
Томпкинс снял на TikTok видео, в котором рассказал о своём переезде в Россию по президентской программе, предоставляющей иностранным гражданам вид на жительство (ВНЖ) на основании общих ценностей. Мужчина полагает, что в России люди чувствуют себя гораздо спокойнее, чем на Западе. По его мнению, на улицах здесь не встретишь «детей с ножами».
Мужчина рассказал Daily Express, что в России чисто и безопасно, а также не нужно постоянно оглядываться и бояться, что на тебя нападут.
«Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума», — резюмировал европеец в своем блоге.
Ранее сообщалось, что Швеция стала центром детской преступности в Европе. Юных грабителей и убийц начали вербовать через социальные сети.