Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области появился сервис, который защитит жителей от мошенников

Банковские операции можно будет доверить друзьям или родственникам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области появился сервис «Вторая рука», который защитит жителей от мошенников. Им можно пользоваться с 1 сентября 2025 года. Нововведение предусматривает, что контроль над банковскими операциями можно будет доверить родственнику или другу. Они смогут подтверждать или отклонять переводы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по региону.

— У помощника не будет возможности управлять вашим счетом или проводить операции самостоятельно. Это обезопасит горожан, особенно пожилых людей, от мошенничества, — уточнили в пресс-службе Банка России.

Также сервис расширит родительский контроль над финансами подростков, которые часто попадают в ловушки мошенников. Клиент имеет 12 часов для подтверждения или отклонения операции после получения уведомления. Механизм распространяется на денежные переводы (в том числе с карт и через СБП) и снятие наличных.