В Иркутской области появился сервис, который защитит жителей от мошенников

В Иркутской области появился сервис «Вторая рука», который защитит жителей от мошенников. Им можно пользоваться с 1 сентября 2025 года. Нововведение предусматривает, что контроль над банковскими операциями можно будет доверить родственнику или другу. Они смогут подтверждать или отклонять переводы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по региону.
— У помощника не будет возможности управлять вашим счетом или проводить операции самостоятельно. Это обезопасит горожан, особенно пожилых людей, от мошенничества, — уточнили в пресс-службе Банка России.
Также сервис расширит родительский контроль над финансами подростков, которые часто попадают в ловушки мошенников. Клиент имеет 12 часов для подтверждения или отклонения операции после получения уведомления. Механизм распространяется на денежные переводы (в том числе с карт и через СБП) и снятие наличных.