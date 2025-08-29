В Иркутской области появился сервис, который защитит жителей от мошенников

В Иркутской области появился сервис «Вторая рука», который защитит жителей от мошенников. Им можно пользоваться с 1 сентября 2025 года. Нововведение предусматривает, что контроль над банковскими операциями можно будет доверить родственнику или другу. Они смогут подтверждать или отклонять переводы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по региону.