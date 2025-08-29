В Японии предложили новый подход в отношениях с Россией: другого страна себе позволить не может

В Японии предложили альтернативный подход к выстраиванию отношений с Россией, заявив, что разрыва между странами Токио позволить себе не может. С таким мнением выступила японская газета Mainichi.
«Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — говорится в публикации.
Обозреватель издания настаивает — Токио нужны такие отношения с Москвой, при которых можно было бы обсуждать важные для Японии вопросы. Например, импорт российского природного газа и переговоры по рыбному промыслу.
В ежегодном дипломатическом докладе «Синяя книга» за 2025 год японское правительство подтвердило намерение заключить мирный договор с Россией, несмотря на существующие разногласия.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Москва и Токио могут заключить мирный договор после рассмотрения его условий. Этот документ, добавил парламентарий, подчеркнул бы добрососедские отношения России и Японии.