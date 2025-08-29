Тренер Жулин назвал человека, «уничтожившего Валиеву»

Жулин заявил, что в «уничтожении» Валиевой виноват Томас Бах.
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в «уничтожении» российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, именно с решений Баха спорт начал превращаться в политику.
«Мне кажется, где-то, наверное, в 2022 году. Я думаю, не раньше. Когда в Пекине Валиеву уничтожили. Там прям уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК, Международного олимпийского комитета. И вот с него началось», — заявил Жулин в интервью RTVI, отвечая на вопрос, когда спорт начал превращаться в политику.
Он также отметил, что существует еще один человек — Себастьян Коу, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которого он назвал страшным русофобом. Жулин добавил, что статус чемпиона мира теряет смысл без участия всех сильнейших спортсменов, а российские фигуристы теперь могут лишь сравнивать свои результаты между собой. Он подчеркнул, что не понимает, когда российских спортсменов снова допустят к международным турнирам.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, а сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в Пекине. В пробе Валиевой нашли запрещенный триметазидин.