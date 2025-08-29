Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Жулин назвал человека, «уничтожившего Валиеву»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в «уничтожении» российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, именно с решений Баха спорт начал превращаться в политику.

Жулин заявил, что в «уничтожении» Валиевой виноват Томас Бах.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в «уничтожении» российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, именно с решений Баха спорт начал превращаться в политику.

«Мне кажется, где-то, наверное, в 2022 году. Я думаю, не раньше. Когда в Пекине Валиеву уничтожили. Там прям уже было… Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК, Международного олимпийского комитета. И вот с него началось», — заявил Жулин в интервью RTVI, отвечая на вопрос, когда спорт начал превращаться в политику.

Он также отметил, что существует еще один человек — Себастьян Коу, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которого он назвал страшным русофобом. Жулин добавил, что статус чемпиона мира теряет смысл без участия всех сильнейших спортсменов, а российские фигуристы теперь могут лишь сравнивать свои результаты между собой. Он подчеркнул, что не понимает, когда российских спортсменов снова допустят к международным турнирам.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, а сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в Пекине. В пробе Валиевой нашли запрещенный триметазидин.