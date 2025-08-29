«Задолженность составила более 62 000 рублей». В Беларуси предприятие выплатило отпускные 48 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Согласно информации, сотрудниками прокуратуры Шкловского района в рамках надзорных мероприятий был установлен факт несвоевременной выплаты работникам коммунального предприятия среднего заработка за время трудового отпуска. Проведенная проверка показала, что на предприятии на протяжении июня и июля 2025 года 48 сотрудникам не выплачивался средний заработок за время трудового отпуска.