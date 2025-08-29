Ричмонд
«Задолженность составила более 62 000 рублей». В Беларуси предприятие выплатило отпускные 48 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

Предприятие выплатило отпускные 48 белорусам после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси предприятие выплатило отпускные 48 работникам после вмешательства прокуратуры. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

Согласно информации, сотрудниками прокуратуры Шкловского района в рамках надзорных мероприятий был установлен факт несвоевременной выплаты работникам коммунального предприятия среднего заработка за время трудового отпуска. Проведенная проверка показала, что на предприятии на протяжении июня и июля 2025 года 48 сотрудникам не выплачивался средний заработок за время трудового отпуска.

«В результате нарушения требований законодательства у коммунального предприятия образовалась задолженность перед работниками на общую сумму свыше 62 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве заметили, что заместитель прокурора Шкловского района вынес предписание руководителю предприятия, где требовал незамедлительно устранить нарушения законодательства о труде. В пресс-службе обратили внимание, что акт прокурорского надзора был исполнен и задолженность, образовавшаяся перед сотрудниками, была в полном объеме погашена.

Тем временем Белстат обнародовал зарплаты учителей в Беларуси.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 сентября 2025: вырастут пенсия и зарплаты, подорожает проезд, новые правила использования телефонов в школе, сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас».