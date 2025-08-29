Ричмонд
На Солнце произошла очередная мощная вспышка

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о значительном повышении солнечной активности. Сегодня утром в 07:16 по московскому времени на звезде произошла сильная вспышка балла M1.0, что свидетельствует о существенном возрастании энерговыделения.

Источник: Life.ru

«Последняя вспышка произошла сегодня в 07:16 — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в сообщении на сайте Лаборатории.

Согласно данным мониторинга, в южном полушарии Солнца наблюдается исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с интенсивной вспышечной активностью. Из-за вращения звезды эти области постепенно перемещаются к центральной части видимого диска, оказывая прямое воздействие на Землю.

Учёные отмечают необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3−5 раз превышает пороговые значения для вспышек класса C. За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, включая 5 событий среднего уровня M. Такой уровень активности свидетельствует о попытках светила избавиться от накопленных энергетических избытков.

Как ранее сообщал Life.ru, Солнце демонстрирует повышенную активность, вызывая как научный интерес, так и беспокойство. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали целую серию солнечных вспышек класса М, что является первым подобным событием за последние два месяца.