На Солнце произошла очередная мощная вспышка

Учёные отмечают необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3−5 раз превышает пороговые значения для вспышек класса C. За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, включая 5 событий среднего уровня M. Такой уровень активности свидетельствует о попытках светила избавиться от накопленных энергетических избытков.