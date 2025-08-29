Коллапс критического атлантического течения сделался еще ближе и опаснее

Ученые заметили тревожные признаки переломного момента в 2021 году и знают, что в прошлом на Земле произошел коллапс Amoc. «Наблюдения в глубоководной части Северной Атлантики уже показывают тенденцию к снижению за последние пять-десять лет, что согласуется с прогнозами моделей, — отмечает профессор Сибрен Драйфхаут из Королевского Нидерландского метеорологического института. — Даже в некоторых промежуточных сценариях и сценариях с низким уровнем выбросов Amoc резко замедляется к 2100 году, а затем полностью отключается. Это показывает, что риск отключения более серьезен, чем многие думают».