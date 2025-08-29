Коллапс критического атлантического течения сделался еще ближе и опаснее

Новое исследование показало, что разрушение критического атлантического течения больше не может считаться маловероятным событием. И это делает еще более неотложным глубокое сокращение выбросов ископаемого топлива, чтобы избежать катастрофических последствий.
Атлантическая меридиональная циркуляция (Amoc) является важной частью глобальной климатической системы, пишет The Guardian. Она приносит прогретую солнцем тропическую воду в Европу и Арктику, где она охлаждается и опускается, образуя глубокое обратное течение. Уже было известно, что Amoc находится в самом слабом состоянии за последние 1600 лет в результате климатического кризиса.
Климатические модели недавно показали, что коллапс до 2100 года маловероятен, но в новом анализе были рассмотрены модели, которые использовались дольше, до 2300 и 2500 годов. Они показывают, что переломный момент, делающий остановку Amoc неизбежной, вероятно, будет пройден в течение нескольких десятилетий, но сам коллапс может произойти только через 50−100 лет.
Исследование показало, что если выбросы углекислого газа продолжали расти, то 70% запусков моделей приводили к сбою, в то время как промежуточный уровень выбросов приводил к сбою в 37% моделей. Даже в случае низких будущих выбросов в 25% моделей произошло разрушение Amoc.
Ранее ученые предупреждали, что «любой ценой» необходимо избежать глобального потепления. Это привело бы к смещению пояса тропических осадков, от которого зависят многие миллионы людей при выращивании продуктов питания, ввергло бы Западную Европу в экстремально холодные зимы и летние засухи, а также на 50 см увеличило бы и без того высокий уровень мирового океана.
Новые результаты "довольно шокируют, потому что я раньше говорил, что вероятность разрушения Amoc в результате глобального потепления составляет менее 10%, — сказал профессор Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии, который был частью исследовательской группы. — Теперь даже при сценарии с низким уровнем выбросов, в соответствии с Парижским соглашением, похоже, что этот показатель может составить около 25%.
«Эти цифры не совсем точны, но мы говорим об оценке риска, когда даже 10%-ная вероятность краха Amoc была бы слишком высока. Мы обнаружили, что переломный момент, когда остановка станет неизбежной, вероятно, наступит в ближайшие 10−20 лет или около того. Это также довольно шокирующее открытие, и поэтому мы должны действовать очень быстро, сокращая выбросы», — настаивает ученый.
Ученые заметили тревожные признаки переломного момента в 2021 году и знают, что в прошлом на Земле произошел коллапс Amoc. «Наблюдения в глубоководной части Северной Атлантики уже показывают тенденцию к снижению за последние пять-десять лет, что согласуется с прогнозами моделей, — отмечает профессор Сибрен Драйфхаут из Королевского Нидерландского метеорологического института. — Даже в некоторых промежуточных сценариях и сценариях с низким уровнем выбросов Amoc резко замедляется к 2100 году, а затем полностью отключается. Это показывает, что риск отключения более серьезен, чем многие думают».
В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, были проанализированы стандартные модели, используемые Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Ученые были особенно обеспокоены, обнаружив, что во многих моделях переломный момент достигается в течение следующего десятилетия или двух, после чего отключение Amoc становится неизбежным из-за самоусиливающейся обратной связи.
Температура воздуха в Арктике быстро повышается из-за климатического кризиса, а это означает, что океан охлаждается там медленнее, пишет The Guardian. Более теплая вода менее плотная и, следовательно, медленнее опускается на глубину. Это замедление позволяет большему количеству осадков накапливаться в соленых поверхностных водах, что также делает их менее плотными и еще больше замедляет погружение, образуя петлю обратной связи. Другое новое исследование, в котором используется другой подход, также показало, что переломный момент, вероятно, будет достигнут примерно в середине этого столетия.
Только некоторые из моделей МГЭИК были разработаны после 2100 года, поэтому исследователи также попытались выяснить, какие из моделей, разработанных до конца этого столетия, показали, что Amoc уже находится в стадии окончательного упадка. В результате были получены цифры в 70%, 37% и 25% соответственно. Ученые пришли к выводу: «Такие цифры больше не соответствуют событию с низкой вероятностью и высокой степенью воздействия, которое используется для обсуждения внезапного коллапса Amoc в последнем докладе МГЭИК».
Профессор Рамсторф отмечает, что истинные цифры могут быть еще хуже, поскольку модели не учитывали потоки талой воды с ледниковой шапки Гренландии, которые также освежают океанские воды.
Доктор Айсу Ху из Лаборатории глобальной климатической динамики в Колорадо (США), который не входил в исследовательскую группу, считает результаты изучения весьма важными. «Но все еще очень неясно, когда произойдет коллапс Amoc или когда будет пройден переломный момент Amoc из-за отсутствия прямых наблюдений за океаном и различных результатов, полученных с помощью моделей».
Исследование, в ходе которого было установлено, что полный крах Amoc в этом столетии маловероятен, проводил доктор Джонатан Бейкер из метеорологического центра Хэдли в Великобритании. «Это новое исследование подчеркивает, что после 2100 года риск возрастет, — сказал он. — Но к этим процентам следует относиться с осторожностью — размер выборки невелик, поэтому необходимы дополнительные моделирования после 2100 года для более точной количественной оценки риска».
Тем не менее, по словам Бейкера, «океан уже меняется, и прогнозируемые сдвиги в конвекции в Северной Атлантике вызывают серьезную обеспокоенность. Даже если коллапс маловероятен, ожидается значительное ослабление, и это само по себе может оказать серьезное воздействие на климат Европы в ближайшие десятилетия».