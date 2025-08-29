Цена за полис ОСАГО в Новосибирской области может возрасти в два раза

Согласно мониторингу ЦБ, за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, риск мошенничества в Новосибирской области достиг 6,5 баллов, а средняя страховая выплата выросла на 24,9%, составив 155,5 тысяч рублей. Этот показатель почти на 50% превышает средний по стране. По оценкам Центробанка, мошенники заработали около 2,6 миллиардов рублей на незаконных схемах в Новосибирской области.