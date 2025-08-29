Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена за полис ОСАГО в Новосибирской области может возрасти в два раза

Банк России предложил двое увеличить «Коэффициент территорий» для Новосибирской области и Ингушетии.

Банк России предложил двое увеличить «Коэффициент территорий» для Новосибирской области и Ингушетии.

Центробанк России выступил с инициативой повышения стоимости страховых полисов ОСАГО в тех регионах, где фиксируется повышенный уровень мошеннических действий, связанных со страхованием. В число этих регионов, согласно заявлению на сайте регулятора и опубликованному проекту указаний, вошли Новосибирская область и Республика Ингушетия, пишет Сиб.фм.

Предложение Банка России заключается в увеличении территориального коэффициента для указанных регионов. Расчеты показывают, что это приведет к двукратному увеличению итоговой стоимости полиса ОСАГО. Важно отметить, что данное указание пока не вступило в силу и находится на стадии проекта.

Согласно мониторингу ЦБ, за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, риск мошенничества в Новосибирской области достиг 6,5 баллов, а средняя страховая выплата выросла на 24,9%, составив 155,5 тысяч рублей. Этот показатель почти на 50% превышает средний по стране. По оценкам Центробанка, мошенники заработали около 2,6 миллиардов рублей на незаконных схемах в Новосибирской области.