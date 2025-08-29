Образовательные учреждения столицы подготовили к отопительному сезону

Всего к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.