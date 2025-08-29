Образовательные учреждения столицы подготовили к отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы все школы, детские сады и другие учреждения», — рассказал Петр Бирюков.
Подготовка объектов образования к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле, так как в эти организации тепло подается в первую очередь.
Всего к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.
Благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 13 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.