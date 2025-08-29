В Омской области ветврач оштрафован за коммерческий подкуп на 150 тысяч рублей

Согласно материалам дела, врач заключил договоренность с представителем фирмы о поставках ветеринарных препаратов и инструментов в хозяйство, где он работал. Используя служебное положение, он регулярно рекомендовал руководству предприятия закупать необходимые товары именно у «нужной» компании. За это он получил более 100 тысяч рублей.