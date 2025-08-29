В Омской области ветврач оштрафован за коммерческий подкуп на 150 тысяч рублей

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в коммерческом подкупе. Подсудимый, работавший главным ветеринарным врачом ЗАО «Яснополянское», был уличен в получении взяток за продвижение интересов коммерческой организации.
Согласно материалам дела, врач заключил договоренность с представителем фирмы о поставках ветеринарных препаратов и инструментов в хозяйство, где он работал. Используя служебное положение, он регулярно рекомендовал руководству предприятия закупать необходимые товары именно у «нужной» компании. За это он получил более 100 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства. Суд, проанализировав собранные доказательства, квалифицировал его действия как преступление, предусмотренное частью 6 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп).
С учетом личности подсудимого и обстоятельств дела суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, применив статью 64 УК РФ (смягчение наказания). Приговор вступил в законную силу.
