Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют 30 и 31 августа из-за фестиваля

Водителей предупредили о временном перекрытии центральных улиц Нижнего Новгорода 30 и 31 августа. Ограничения связаны с проведением музыкального фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 14:00 до 20:00 30 августа проезд запретят по площади Минина и Пожарского. Речь идет об участке по улице Ульянова в районе дома № 4. Также с 16:00 до 19:30 31 августа автомобилисты не смогут проехать по Музейному переулку — от дома № 3 по Верхне-Волжской набережной до дома № 8 по улице Минина.
Объехать зону ограничений водителям предлагается по прилегающим улицам. Специалисты настоятельно просят нижегородцев ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее мы писали, что ограничения на парковку вводятся у нижегородского парка «Швейцария» с 4 сентября.