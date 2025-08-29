Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют 30 и 31 августа из-за фестиваля

С 14:00 до 20:00 30 августа проезд запретят по площади Минина и Пожарского. Речь идет об участке по улице Ульянова в районе дома № 4. Также с 16:00 до 19:30 31 августа автомобилисты не смогут проехать по Музейному переулку — от дома № 3 по Верхне-Волжской набережной до дома № 8 по улице Минина.