Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральные улицы в Нижнем Новгороде перекроют 30 и 31 августа из-за фестиваля

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Водителей предупредили о временном перекрытии центральных улиц Нижнего Новгорода 30 и 31 августа. Ограничения связаны с проведением музыкального фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 14:00 до 20:00 30 августа проезд запретят по площади Минина и Пожарского. Речь идет об участке по улице Ульянова в районе дома № 4. Также с 16:00 до 19:30 31 августа автомобилисты не смогут проехать по Музейному переулку — от дома № 3 по Верхне-Волжской набережной до дома № 8 по улице Минина.

Объехать зону ограничений водителям предлагается по прилегающим улицам. Специалисты настоятельно просят нижегородцев ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее мы писали, что ограничения на парковку вводятся у нижегородского парка «Швейцария» с 4 сентября.