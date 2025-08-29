«Стадион “Водник” в Нижнем Новгороде признан аварийным и закрыт

Спортивный объект считается одним из самых старых в городе: он был открыт в 1937 году.
Обследование показало значительный износ как самого здания спортклуба, так и футбольного поля, беговых дорожек и трибун.
В связи с признанием объекта аварийным, с 29 августа закрыты все проходы на стадион и в дальнейшем планируется усилить охрану.
С нового учебного года занятия воспитанников спортивной школы «Водник» перенесут на тренировочные базы других школ. По словам директора городского департамента физической культуры и спорта Антона Ермакова, об этом заранее позаботились, организован постепенный процесс перевода детей.
«Часть ребят из отделений по лёгкой атлетике, триатлону и регби уже занимаются в других школах, как делали это и ранее из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на “Воднике”, поэтому изменений они не ощутили. Что касается тех ребят, которым предстоит перейти на другие спортивные площадки, то мы находимся в плотном контакте с родителями, чтобы оперативно разъяснять им все изменения и оказывать поддержку», — заявил чиновник.
В настоящее время Институт развития агломерации Нижегородской области работает над созданием мастер-плана для развития территории. В итоге объект должен сохранить спортивную направленность и остаться доступным для занятий детей.
«Территория вокруг стадиона также уже давно морально устарела, для её развития и преображения требуется комплексный подход. Нельзя привести в порядок только футбольное поле и трибуны, необходимо создать новое городское пространство, где дети и взрослые будут заниматься спортом в современных условиях», — обратил внимание зампредседателя правительства региона Иван Каргин.
Как уточнил в ходе интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье» депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев, вопрос находится на финальной стадии согласования.
«Совсем скоро, по моей информации стадион получит долгожданную реконструкцию», — заявил он.
Напомним, в 2024 году администрацией города был сформирован проект технического задания по реконструкции стадиона «Водник». Он предусматривал сохранение существующего спортивного ядра и создание дополнительной спортивной инфраструктуры. Сроки начала работ не назывались.
В частности, футбольный манеж и крытую ледовую арену предполагалось построить на стадионе «Водник». На разработку ПСД было выделено 11 млн рублей.