Не имеющее контактов с внешним миром племя столкнулось со смертельной угрозой

Министерство культуры Перу, которому поручено продвигать культурную самобытность и следить за соблюдением прав коренных народов, сообщило AP, что изучает доклад организации Survival International. Когда его спросили о том, какие меры принимает правительство для защиты таких групп, как машко-пиро, оно отметило, что оно создало восемь заповедников для коренных народов, живущих в изоляции, еще пять находятся в стадии разработки, и в настоящее время работает 19 контрольных постов с 59 защитниками. В нем говорится, что в этом году было проведено более 440 патрулей и что его бюджет на защиту изолированных общин в 2025 году более чем удвоился. Река Тахуаману является ключевым транспортным маршрутом в этой части Амазонки. Постоянный мост обеспечит круглогодичный доступ грузовиков, что, по мнению экологов, может ускорить вырубку деревьев в глубине леса.