Не имеющее контактов с внешним миром племя столкнулось со смертельной угрозой

Члены коренного племени, живущие в глубине тропических лесов Амазонки в Перу и избегающие контактов с посторонними, проникли в соседнюю деревню, что активисты считают тревожным признаком.
Представители племени машко-пиро были замечены в тот момент, когда лесозаготовительная компания строила мост, который мог бы облегчить посторонним доступ на территорию племени, что, по данным организации Survival International, выступающей в защиту прав коренных народов, может повысить риск заболеваний и конфликтов.
Машко-пиро — одна из крупнейших в мире групп, не поддерживающих контактов друг с другом, которые не имеют возможности регулярно взаимодействовать с внешним обществом, чтобы защитить свою культуру и здоровье, пишет The Guardian. Даже простая простуда может быть смертельной для группы, поскольку у нее отсутствует иммунитет к распространенным заболеваниям.
Лесорубы, вторгшиеся на земли племени, ранее были убиты, напоминает The Guardian.
Энрике Аньес, президент соседней общины ине, еще одной группы коренных жителей, заявил в своем заявлении, что членов племени машко-пиро видели в окрестностях деревни Ине в Новой Океании.
«Это очень тревожно. Они в опасности», — констатирует Аньес.
Аньес сказал, что тяжелая техника в районе Новой Океании прокладывает тропы через джунгли и реки на территорию машко-пиро. Деревня расположена в ключевой точке доступа к территории машко-пиро, что делает ее одним из немногих мест, где время от времени можно увидеть членов племени.
В прошлом году организация Survival International опубликовала фотографии, на которых запечатлены десятки аборигенов вблизи зон активных лесозаготовок. Организация предупреждает, что контакт с посторонними может привести к распространению болезней или насильственным конфликтам — рискам, которые ранее уничтожали другие изолированные группы в Амазонии.
В прошлом году двое лесорубов были убиты в результате нападения с применением лука и стрел после того, как они проникли на территорию машко-пиро, пишет The Guardian.
«Ровно через год после этих столкновений и смертей ничего не изменилось с точки зрения охраны земель, и теперь индейцы сообщают, что видели и машко-пиро, и лесорубов в одном и том же месте почти в одно и то же время, — сказала Тереза Майо, исследователь из Survival International. — Столкновение может быть неизбежным».
Майо сказала, что лесозаготовительная компания, расположенная рядом с группой коренных жителей, возобновила работу в обычном режиме. «У них все еще есть правительственная лицензия, и именно так они поддерживают свою деятельность, даже если знают, что подвергают риску как машко-пиро, так и жизни своих работников», — сказала она.
Лесной попечительский совет, международный орган, занимающийся сертификацией экологически чистой продукции из древесины, приостановил выдачу разрешения лесозаготовительной компании Maderera Canales Tahuamanu до ноября. Однако Survival International заявила, что мост и следы тяжелой техники свидетельствуют о том, что лесозаготовки все еще ведутся.
Концессии компании, или лицензированные лесозаготовительные участки, граничат с территориальным заповедником Мадре-де-Диос и перекрывают признанные земли машко-пиро, предложенные организациями коренных народов для новой охраны.
Министерство культуры Перу, которому поручено продвигать культурную самобытность и следить за соблюдением прав коренных народов, сообщило AP, что изучает доклад организации Survival International. Когда его спросили о том, какие меры принимает правительство для защиты таких групп, как машко-пиро, оно отметило, что оно создало восемь заповедников для коренных народов, живущих в изоляции, еще пять находятся в стадии разработки, и в настоящее время работает 19 контрольных постов с 59 защитниками. В нем говорится, что в этом году было проведено более 440 патрулей и что его бюджет на защиту изолированных общин в 2025 году более чем удвоился. Река Тахуаману является ключевым транспортным маршрутом в этой части Амазонки. Постоянный мост обеспечит круглогодичный доступ грузовиков, что, по мнению экологов, может ускорить вырубку деревьев в глубине леса.