Врач рассказала о вреде ухода за кожей народными средствами

Косметолог Елисавецкая: натуральный уход за кожей может привести к отеку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Не любой уход за кожей может улучшить ее состояние и качество. Например, народные средства могут обернуться серьезными проблемами на лице. Как рассказала косметолог Людмила Елисавецкая в беседе с NEWS.ru, натуральные ингредиенты являются сильными аллергенами.

— Бабушкины рецепты против морщин и пигментных пятен часто несут скрытые угрозы. Состав домашних масок нестабильный. Эфирные масла, маски из яиц, меда, травяные настои — аллергены. Последствия от них — от зуда и покраснения до тяжелого отека, — пояснила специалист.

Не стоит применять и лимонный сок для осветления кожи, так как он содержит агрессивные кислоты, которые вызвают ожоги и раздражение. Яичные маски также не так безобидны. Они могут привести к бактериальному заражению, закупорке пор, появлению черных точек, аллергии и даже дерматиту.