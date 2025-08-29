Врач рассказала о вреде ухода за кожей народными средствами

Не стоит применять и лимонный сок для осветления кожи, так как он содержит агрессивные кислоты, которые вызвают ожоги и раздражение. Яичные маски также не так безобидны. Они могут привести к бактериальному заражению, закупорке пор, появлению черных точек, аллергии и даже дерматиту.