Звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков должен более 1,8 млн рублей

Актер Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина в сериале «Папины дочки», задолжал свыше 1,8 млн рублей, из них 1,4 млн рублей — долги по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.
Приставы из Тверской области в 2022—2024 годах завели на Казакова 10 исполнительных производств, пять из которых связаны с задолженностью по кредитам. Три производства в отношении Казакова были прекращены, так как приставы не смогли установить местонахождение должника, данные о его финансах и активах. По двум другим производствам задолженность актера превышает 1,3 млн рублей.
В 2023 году на Казакова завели четыре производства по исполнительным листам из-за долга в 426 тыс. рублей. Сумма исполнительных сборов составила около 10 тыс. рублей.
В июне 2023 года в отношении звезды «Папиных дочек» возбудили производство о взыскании госпошлины. Через три месяц приставы прекратили производство, так как не нашли должника или его финансы.
Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила долг в размере 283,6 тыс. рублей.