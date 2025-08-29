Вспышку нового коронавируса прогнозируют в Екатеринбурге

Соловьев отметил, что с началом учебного года этот штамм начинает преобладать над другими. Поэтому прогнозируется увеличение случаев респираторных инфекций среди детей. Подобная ситуация имела место и в прошлые годы, пишет ЕАН.
К симптомам нового штамма относятся температура, кашель, боль в горле, мышечные боли, а также повышенная утомляемость и внезапная сонливость в течение дня. Для предотвращения распространения заболевания рекомендуют использовать маски и фильтры для очистки воздуха, регулярно проветривать помещения и следить за состоянием здоровья.
Напомним, с 25 по 27 июля в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах зарегистрировали 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей от 10 до 15 лет. Специалисты провели в санатории эпидемиологическое расследование.