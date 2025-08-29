Вспышку нового коронавируса прогнозируют в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа, УралПолит.Ru. Новый штамм коронавируса под названием «Стратус» не изменил тяжесть заболевания. Однако он характеризуется высокой скоростью распространения среди детей и в закрытых коллективах. Это уже наблюдалось в странах, где такой вариант вируса появился раньше, чем в РФ. Об этом журналистам рассказал свердловский врач Александр Соловьев.