Около 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы с начала этого года привели в порядок примерно 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Инициативы по созданию комфортной городской среды, реализуемые в столице, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше чем 16 тысяч подъездов, из них около 14 тысяч отремонтированы», — отметил Бирюков.
В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, включающий покраску подъездов, потолков и стен. При необходимости обновляют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, заменяют таблички с номерами этажей, осветительные приборы, выполняют ряд других работ. О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Такую информацию размещают на информационных стендах и в местах общего пользования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.