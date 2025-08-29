Российский тренер неожиданно назвал человека, «уничтожившего» фигуристку Валиеву

По его мнению, переломным моментом стал 2022 год, а именно Олимпийские игры в Пекине, когда Бах начал оказывать давление не только на Валиеву, но и на её тренера Этери Тутберидзе. Жулин также упомянул русофобскую позицию, которую, по его мнению, занимает Себастьян Коу, и задал риторический вопрос о правомочиях председателя МОК.