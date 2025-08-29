Российский тренер неожиданно назвал человека, «уничтожившего» фигуристку Валиеву

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI заявил, что бывший глава МОК Томас Бах «уничтожил» фигуристку Камилу Валиеву.
По его мнению, переломным моментом стал 2022 год, а именно Олимпийские игры в Пекине, когда Бах начал оказывать давление не только на Валиеву, но и на её тренера Этери Тутберидзе. Жулин также упомянул русофобскую позицию, которую, по его мнению, занимает Себастьян Коу, и задал риторический вопрос о правомочиях председателя МОК.
Тренер выразил скепсис относительно скорого возвращения российских спортсменов в международные соревнования, отметив, что не видит предпосылок для их радостного принятия мировым спортивным сообществом. Он подчеркнул ценность титула чемпиона мира, который подтверждается честной конкуренцией с сильнейшими атлетами планеты. Сейчас, по мнению Жулина, российские спортсмены лишены этой возможности и могут лишь теоретически обсуждать свои достижения за кулисами, не имея шанса доказать их на льду официально.
Напомним, что 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал её до декабря 2025 года. Она лишена права участвовать в турнирах и тренироваться на государственных катках. Личные награды Валиевой с Олимпиады были аннулированы, а сборная России в командном турнире ОИ-2022 получила бронзовые медали вместо золотых.
