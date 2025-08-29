Ричмонд
Анфиса Чехова сделала заявление о предстоящей свадьбе: «Нет возможности подумать»

Анфиса Чехова заявила, что ее свадьба с возлюбленным будет не зимой.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Анфиса Чехова сделала заявление о предстоящей свадьбе со своим возлюбленным Александром Златопольским. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

По словам знаменитости, на данный момент у нее нет времени на подготовку к мероприятию, поскольку в жизни много и других событий. При этом она точно знает, что не хотела бы выходить замуж зимой.

«Скоро первое сентября. У меня ребенок идет в новую школу, мы переезжаем в новый дом. Такое количество проектов и рабочих, и жизненных, что нет возможности подумать о свадьбе. Но совершенно точно, это будет не зимой. Я не хочу в холоде замуж выходить. Я думаю, свадьба будет ближе к весне или к лету следующего года», — рассказала знаменитость.

Напомним, на днях Анфиса Чехова сообщила, что готовится выйти замуж за продюсера Александра Злотопольского. Избранник сделал ей предложение руки и сердца в Париже, напротив Эйфелевой башни. Звезда хвасталась кольцом с огромным камнем.