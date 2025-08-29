В хуторе Ольховском на Кубани построен фельдшерско-акушерский пункт

По информации пресс-службы администрации региона, в этом году на Кубани построено шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, еще 4 тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований. Кроме того, в настоящее время идет капитальный ремонт в Медведовской и Роговской участковых больницах.