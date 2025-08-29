В хуторе Ольховском на Кубани построен фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в хуторе Ольховском в Тимашевском районе Краснодарского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
На сегодняшний день модульный блок ФАПа уже установлен, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Совсем скоро медпункт примет первых пациентов. В учреждении местные жители смогут получать медпомощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию.
«До ближайшего медучреждения от хутора Ольховского около 15 км. А здесь сегодня проживает чуть более 1 тысячи человек, включая пенсионеров и детей. Не у всех есть возможность добраться. Поэтому свой ФАП тут очень необходим», — отметил глава Днепровского поселения Владимир Ледовский.
По информации пресс-службы администрации региона, в этом году на Кубани построено шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, еще 4 тысячи человек смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Все медучреждения оснащены современным оборудованием, необходимым для различных обследований. Кроме того, в настоящее время идет капитальный ремонт в Медведовской и Роговской участковых больницах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.