На трассе в Башкирии при опрокидывании автомобиля пострадала 26-летняя девушка

В селе Москово Дюртюлинского района Башкирии вечером 28 августа произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По информации республиканского Госкомитета по ЧС, 26-летняя девушка, за рулем Kia Soul, не справилась с управлением и допустила съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием машины.
В результате аварии пострадавшая была доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и проведения комплексного обследования.
По факту ДТП начато разбирательство.
