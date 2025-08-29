В Европе неоднозначно высказались о президенте США Дональде Трампе в связи с его позицией по урегулированию украинского конфликта. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично назвал главу Белого дома «русским активом», обвинив его в поддержке России. Об этом сообщает RTP.
Португальский лидер считает, что Вашингтон выступает на переговорах якобы исключительно с российской стороны, украинскую при этом игнорируя.
«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире объективно является советский актив, или русский. Он работает как актив», — заявил де Соуза.
В свою очередь, американская пресса отмечает, что президент США Дональд Трамп недоволен главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за их позиции по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди охарактеризовал встречу в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и ряда европейских лидеров как унизительную.