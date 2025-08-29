В Европе резко высказались о Трампе: что публично осмелился заявить президент Португалии

В Европе неоднозначно высказались о президенте США Дональде Трампе в связи с его позицией по урегулированию украинского конфликта. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично назвал главу Белого дома «русским активом», обвинив его в поддержке России. Об этом сообщает RTP.