В Иркутской области стартовала масштабная вакцинация против гриппа

В Иркутской области официально стартовала большая прививочная кампания против гриппа. С понедельника, 29 августа, во все поликлиники региона начала поступать вакцина, так что теперь любой житель Приангарья может зайти в медучреждение по месту жительства и поставить прививку абсолютно бесплатно.
Первые партии вакцин уже здесь — это больше 237 тысяч доз российских препаратов «Совигрипп», «Флю-м» и «Ультрикс Квадри». Как обещают в Минздраве региона, следующая большая поставка приедет уже в начале сентября, так что с количеством препаратов проблем не будет.
Старт кампании дал министр здравоохранения области Андрей Модестов, который и сам одним из первых получил прививку. Кстати, и без «Комсомолки» не обошлось! На встречу с министром приехал директор иркутского филиала «АО» Издательский дом «Комсомольская правда», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб и тоже сразу же сделал прививку, показав отличный пример всем остальным.
Торжественный старт компании дал Станислав Гольдфарб.
— Вакцинация против гриппа — это не только забота о собственном здоровье, но и проявление социальной ответственности. Важно воспользоваться возможностью сформировать иммунитет пока не наступил сезонный подъем заболеваемости. Своевременная прививка позволяет защитить не только себя, но и окружающих, особенно тех, кто наиболее уязвим, — подчеркнул Андрей Модестов.
В первую очередь прививки рекомендуют сделать тем, кто в группе риска: это дети от полугода, школьники, студенты, медработники, учителя, работники транспорта и сферы обслуживания, беременные женщины, люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Чтобы сделать прививку, нужно просто подойти к своему участковому врачу или фельдшеру.