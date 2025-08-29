В Иркутской области стартовала масштабная вакцинация против гриппа

В первую очередь прививки рекомендуют сделать тем, кто в группе риска: это дети от полугода, школьники, студенты, медработники, учителя, работники транспорта и сферы обслуживания, беременные женщины, люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Чтобы сделать прививку, нужно просто подойти к своему участковому врачу или фельдшеру.