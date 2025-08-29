СФР в Омской области открывает двери для жителей даже в субботу

Отделение Социального фонда России (СФР) по Омской области объявило о дополнительном графике работы в последнюю субботу каждого месяца. Это решение призвано помочь тем, кто не может посетить клиентские службы в будние дни.
Ближайший субботний прием состоится уже 30 августа. В этот день офисы СФР в Омске будут работать с 8:30 до 14:30, а в районах области — до 13:00.
«Мы стремимся сделать наши услуги максимально доступными для всех категорий граждан. Посетители могут заранее записаться на прием через электронный сервис фонда, лично в клиентской службе или по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01», — отметили в пресс-службе Омского отделения СФР.
При этом большинство услуг СФР можно получить, не выходя из дома. На портале «Госуслуги» доступны оформление единого пособия, назначение пенсии, распоряжение материнским капиталом и получение справок. Этот формат позволяет избежать очередей и бумажной волокиты.
Если у омичей возникнут вопросы, они всегда могут обратиться на горячую линию СФР. Она работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45, а по пятницам — до 16:30.
