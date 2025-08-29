Щербинский завод поставил 1600 современных лифтов в Москву

С 2019 года ФКР Москвы установил новые требования к лифтам, уделяя дополнительное внимание вопросам комфорта. Новые лифты оснащены инфракрасной завесой, датчики которой не дают дверям закрыться в случае нахождения препятствия в дверном проеме. Кабины останавливаются четко вровень с полом, что позволяет избежать падений и травм. Стены кабин покрашены специальной антивандальной краской. Если лифтовая кабина внезапно останавливается, — включается аварийное освещение, а также пассажир всегда может выйти на связь с диспетчером. Кнопки с номерами этажей имеют увеличенный размер, подсветку и шрифт Брайля. Во всех лифтах установлен TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене.