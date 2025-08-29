Щербинский завод поставил 1600 современных лифтов в Москву

В Москве в 2025 году проходит масштабная замена лифтов в жилых домах по программе капитального ремонта жилого фонда. Согласно столичному стандарту по истечении 25-летнего срока подъемники подлежат замене. Так, в текущем сезоне Щербинский лифтостроительный завод (входит в группу ДОМ.РФ) уже поставил порядка 1 600 лифтов.
«Одним из заметных улучшений, которое получают жилые дома после обновления подъемников, является расширение дверного проема лифтов. Такая мера применяется в зданиях, в которых не установлены грузопассажирские лифты. Монтаж подъемных устройств с расширенным дверным проемом способствует повышению уровня комфорта в жилых домах. Новое лифтовое оборудование отвечает всем современным стандартам: оно тихое, быстрое и с хорошим освещением», — рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Станислав Насимов.
Напомним, что в 2024 году ЩЛЗ заключил с Москвой специальный контракт на поставку лифтового оборудования для Региональной программы капремонта многоквартирных домов столицы, в рамках которого завод в течение 10 лет произведет для города 22,7 тыс. современных лифтов. В 2025 году запланированы поставка и монтаж 2245 из них.
«Щербинский лифтостроительный завод — ведущий российский производитель подъемно-транспортного оборудования, — сообщил директор по монтажу и сервису вертикального транспорта завода Сергей Платонов. — Предприятие постоянно совершенствует свои компетенции для того, чтобы поставлять и устанавливать комфортные и безопасные подъемные устройства. В 2025 году мы открыли новое направление, благодаря которому обслуживание лифтов от завода-производителя станет новым стандартом качества».
С 2019 года ФКР Москвы установил новые требования к лифтам, уделяя дополнительное внимание вопросам комфорта. Новые лифты оснащены инфракрасной завесой, датчики которой не дают дверям закрыться в случае нахождения препятствия в дверном проеме. Кабины останавливаются четко вровень с полом, что позволяет избежать падений и травм. Стены кабин покрашены специальной антивандальной краской. Если лифтовая кабина внезапно останавливается, — включается аварийное освещение, а также пассажир всегда может выйти на связь с диспетчером. Кнопки с номерами этажей имеют увеличенный размер, подсветку и шрифт Брайля. Во всех лифтах установлен TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене.