Задержана подозреваемая в поджоге заведения общепита в Новосибирске

Ей оказалась жительница Бердска, свой мотив она никак не объяснила.

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов идентифицировали женщину, подозреваемую в поджоге развлекательного заведения, расположенного в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

21-го августа в полицию Центрального района поступило сообщение о пожаре в одном из ресторанов.

В ходе оперативных действий, изучив записи камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент поджога, и проанализировав возможные пути отхода злоумышленницы, полицейские использовали систему видеоанализа «Find Face» из комплекса «Безопасный город». Это позволило установить личность подозреваемой.

Ею оказалась 51-летняя жительница города Бердска. Сотрудники полиции задержали её по месту жительства.

Причины своего поступка женщина объяснить не смогла.