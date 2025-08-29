Задержана подозреваемая в поджоге заведения общепита в Новосибирске

В ходе оперативных действий, изучив записи камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент поджога, и проанализировав возможные пути отхода злоумышленницы, полицейские использовали систему видеоанализа «Find Face» из комплекса «Безопасный город». Это позволило установить личность подозреваемой.