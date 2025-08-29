Президент Румынии хочет забрать Молдавию себе: он сделал первый конкретный шаг

Президент Румынии Никушор Дан желает присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — он не поздравил страну с Днем независимости. Об этом пишет издание G4media, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что поздравительное письмо от румынского лидера президенту Молдавии Майе Санду уже подготовили. Однако оно не было отправлено в Кишинев.
«Это свидетельствует о политическом решении… Место Республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния», — сказано публикации.
Как сообщают авторы статьи, о таких намерениях говорят люди, понимающие политику Дана. Собеседники издания отмечают, что Дан не приехал на День независимости Молдавии также из-за желания присоединить соседнее государство. По их мнению, такая «стратегия» согласована с Кишиневом.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил о желании объединить свою республику с Молдавией. По его мнению, Молдавия по-прежнему является частью Румынии, которая в 1940 году была якобы незаконно отторгнута и включена в состав СССР.
Тем временем оппозиционные политики Молдавии обвинили действующие власти страны в попытке объединения с Румынией против воли народа.