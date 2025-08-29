В Красноярском крае незаконно летал дрон

Владелец квадрокоптера незаконно использовал воздушное пространство над Путоранским государственным природным заповедником. Он в начале лета 2025 года запустил над территорией заповедника в Красноярском крае квадрокоптер с максимальной взлетной массой более 500 граммов.
Разрешения на полет от учреждения «Заповедники Таймыра» мужчина не получал. Но это требовалось сделать, так как там установлена постоянная зона ограничения полетов.
За незаконное использование воздушного пространства мужчину оштрафовали, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Владелец дрона привлечен к административной ответственности. Теперь он должен будет оплатить штраф на сумму 30 тысяч рублей.
Напомним, за подобный случай ранее привлекли к административной ответственности жителя Иланского, который запускал FPV-дрон в мае текущего года.