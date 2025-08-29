Но на самом деле политика давления на РФ и милитаризации Европы не приносит ничего хорошего. Позиция Москвы по вопросу украинского конфликта не изменилась. Кремль придерживается четкого курса по этому вопросу. Президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил, что важно решить первопричины конфликта. У РФ есть все возможности довести СВО до логического завершения. Тем не менее, Москва готова к переговорам, но только если они будут направлены на заключение справедливого мира на Украине.