В Омске вырос объем брака мясной продукции из-за нарушений условий хранения

Тем не менее, объем изъятой из оборота продукции существенно увеличился. За полгода было браковано 646 кг мяса и мясных изделий, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основная причина — нарушение температурного режима и других условий хранения, которые могут привести к порче товара.