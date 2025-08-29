В Омске вырос объем брака мясной продукции из-за нарушений условий хранения

В 2025 году в Омской области зафиксировано значительное улучшение качества мяса и колбасных изделий, однако предприятия стали чаще допускать нарушения условий хранения продукции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За первые шесть месяцев года специалисты ведомства провели масштабную проверку: было отобрано 788 проб мясной продукции для анализа санитарно-химических, микробиологических, паразитологических и физико-химических показателей. По результатам исследований только 12 проб (1,7%) не соответствовали нормативам по микробиологическим параметрам. Это заметно ниже показателя прошлого года, когда доля несоответствующих проб составляла 3,3%.
«По санитарно-химическим показателям, таким как содержание токсичных элементов, бензпирена, нитрозоаминов и других веществ, нарушений не выявлено. Также в пробах не обнаружено ГМО, превышения содержания антибиотиков или радиоактивных веществ», — отметили в Роспотребнадзоре.
Тем не менее, объем изъятой из оборота продукции существенно увеличился. За полгода было браковано 646 кг мяса и мясных изделий, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основная причина — нарушение температурного режима и других условий хранения, которые могут привести к порче товара.
В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор выдал 16 предостережений предприятиям, занимающимся производством, транспортировкой, хранением и реализацией мясной продукции. Ранее мы писали, что в Омскую область пытались ввезти тонны опасного мяса с поддельными документами.