Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в праздничные выходные

Vaib.uz (Узбекистан. 29 августа). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие праздничные выходные.

Источник: Vaib.Uz

По словам синоптиков, жителей Узбекистана ждет заметное понижение температуры — особенно это будет ощущаться в ночные и утренние часы.

Сегодня по всей стране сохранится безоблачная и жаркая погода: воздух прогреется до 36−39°, а в пустынных районах и на юге республики местами до 41°. Однако уже с завтрашнего дня на территорию Узбекистана начнёт поступать относительно прохладная воздушная масса с северо-запада. Благодаря этому температура будет постепенно снижаться: 30 августа: +31…+36°, 31 августа и 1 сентября: +28…+33°.

Особенно сильно прохлада будет ощущаться ночью и утром: к 1 сентября температура понизится до +13…+16°.

С 30 августа по 1 сентября по всей республике ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Местами возможны усиления ветра до 13−18 м/с, а 30—31 августа и 1 сентября в отдельных районах порывы могут достигать 20−23 м/с с пыльным поземком.

Погода в Ташкенте

В столице также ожидается безоблачная погода. Ветер восточный, с переходом на северо-западный, 3−8 м/с. 30—31 августа возможны усиления до 10−14 м/с, местами с пыльным поземком.

Температура сегодня днём составит 37−39°, в субботу — 34−36°, а в воскресенье и понедельник — 30−32°. Ночные температуры постепенно понизятся до +13…+15°.