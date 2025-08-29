Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в праздничные выходные

По словам синоптиков, жителей Узбекистана ждет заметное понижение температуры — особенно это будет ощущаться в ночные и утренние часы.
Сегодня по всей стране сохранится безоблачная и жаркая погода: воздух прогреется до 36−39°, а в пустынных районах и на юге республики местами до 41°. Однако уже с завтрашнего дня на территорию Узбекистана начнёт поступать относительно прохладная воздушная масса с северо-запада. Благодаря этому температура будет постепенно снижаться: 30 августа: +31…+36°, 31 августа и 1 сентября: +28…+33°.
Особенно сильно прохлада будет ощущаться ночью и утром: к 1 сентября температура понизится до +13…+16°.
С 30 августа по 1 сентября по всей республике ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Местами возможны усиления ветра до 13−18 м/с, а
Погода в Ташкенте
В столице также ожидается безоблачная погода. Ветер восточный, с переходом на северо-западный, 3−8 м/с.
Температура сегодня днём составит 37−39°, в субботу — 34−36°, а в воскресенье и понедельник — 30−32°. Ночные температуры постепенно понизятся до +13…+15°.