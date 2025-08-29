Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в праздничные выходные

Сегодня по всей стране сохранится безоблачная и жаркая погода: воздух прогреется до 36−39°, а в пустынных районах и на юге республики местами до 41°. Однако уже с завтрашнего дня на территорию Узбекистана начнёт поступать относительно прохладная воздушная масса с северо-запада. Благодаря этому температура будет постепенно снижаться: 30 августа: +31…+36°, 31 августа и 1 сентября: +28…+33°.