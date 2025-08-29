Робот Макс расскажет жителям Тюменской области о разрешении на охоту

Виртуальный ассистент портала «Госуслуги» робот Макс поможет жителям Тюменской области разобраться в нюансах процедуры выдачи разрешений на охоту. Сервис развивается по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Перед получением разрешений на массовую или жеребьевочную добычу ресурсов требуется пройти процедуру распределения прав на охоту. Получив предварительное одобрение, заявители обязаны обратиться за разрешением в течение 15 рабочих дней. Робот Макс расскажет о сроках приема заявлений на право добычи, правилах получения официальных разрешений, местах охоты, а также о том, как проходит жеребьевка.
Кроме того, Макс способен проконсультировать пользователей по функционалу личного кабинета охотника на портале госуслуг Тюменской области, где можно отслеживать статус заявок, например, на участие в распределении разрешений на охоту, просматривать полученные разрешения, узнавать о штрафах, ограничениях или новостях в области охоты.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.