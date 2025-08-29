Ричмонд
Водные роды впервые приняли в нижегородском роддоме

Впервые в Нижнем Новгороде роды в воде были приняты в местном роддоме, о чём сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

Источник: t.me/presseco

27 августа в тёплой водной среде родилась здоровая девочка весом 4110 граммов. В родильном доме № 4 это событие оценили как значительный прогресс в практике мягких родов.

По утверждениям медиков, водная обстановка способствует релаксации, смягчает болезненные ощущения в начальной фазе родов и ускоряет процесс раскрытия шейки матки. Роды в воде уменьшают потребность в эпидуральной или опиоидной анестезии, снижают необходимость в эпизиотомии и минимизируют возможность разрывов.

Обучение нижегородских специалистов провела знаменитый российский акушер, многодетная мама (восемь детей) Екатерина Глок, известная своей позицией против классических родов в положении лёжа на спине.

Для роженицы это уже третий ребёнок. Сразу после появления на свет девочку обследовали врачи-неонатологи — никаких отклонений не обнаружено, состояние мамы и новорождённой оценивается как хорошее.