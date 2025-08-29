В Самаре до конца года отремонтируют поликлинику городской больницы № 7

«Перед началом ремонта мы заранее продумали функционал каждого кабинета, постарались сделать посещение поликлиники максимально удобным для пациентов. Например, раньше на рентген надо было подниматься на третий этаж, а теперь мы перевели его на первый и оборудовали рядом с кабинетами травматолога и неотложной помощи», — отметила главный врач больницы Анна Дубасова.