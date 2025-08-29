В Самаре до конца года отремонтируют поликлинику городской больницы № 7

Ремонт амбулаторно-поликлинического отделения № 2 городской больницы № 7 в Самаре планируют завершить в этом году. Медучреждение обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
В поликлинике оказывают медпомощь почти 30 тысячам жителей поселка Мехзавод, включая микрорайон Новая Самара. Трехэтажное здание отделения площадью 1608 кв. м было построено в 1968 году и давно требовало капитального ремонта. В ходе работ там полностью обновили кровлю, выкрасили фасад, установили автоматическую пожарную сигнализацию. Вскоре на месте старого полуразрушенного крыльца поликлиники появится новая входная группа.
«Перед началом ремонта мы заранее продумали функционал каждого кабинета, постарались сделать посещение поликлиники максимально удобным для пациентов. Например, раньше на рентген надо было подниматься на третий этаж, а теперь мы перевели его на первый и оборудовали рядом с кабинетами травматолога и неотложной помощи», — отметила главный врач больницы Анна Дубасова.
После ремонта поликлинику оснастят новым оборудованием, которое будет поставлено по нацпроекту. Следующим этапом развития учреждения станет строительство нового модульного корпуса. Его планируется возвести через дорогу от основного здания, на месте подлежащего сносу бывшего детского отделения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.