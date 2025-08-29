В Ростовской области проверили качество 83% валового сбора пшеницы

К 25 августа в Ростовской области обследовали 83% валового сбора зерна пшеницы, для этого было отобрано 11,6 тысячи проб, сообщили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Специалисты проверяют зерно по 19 ключевым показателям, среди которых качество клейковины, содержание белка, влажность и чистота. От этих параметров напрямую зависят хлебопекарные свойства муки. Итоговый класс зерна всегда определяется по самому слабому показателю.
Предварительные данные по мягкой пшенице показывают: 44% урожая соответствует третьему классу, 41% — четвертому и 15% — пятому. Твердая пшеница показала более высокое качество. Здесь 76% зерна отнесено к третьему классу, 22% — к четвертому и лишь 2% — к пятому.
Таким образом, продовольственное зерно (3-й и 4-й классы) в новом урожае мягкой пшеницы составляет 85%. Для твердой пшеницы этот показатель достиг 98%.
— Зерно третьего класса мягкой пшеницы имеет хорошие характеристики. Клейковина — 24,4%, белок — 14,8%. Качество четвертого класса также позволяет использовать его в пищевых целях. Содержание клейковины — 22,7%, белка — 14,3%, — говорится на сайте Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Окончательные выводы о качестве урожая 2025 года сделают после завершения всего объема лабораторных исследований.
По оперативным данным Минсельхоза области, уборка ранних зерновых культур и зернобобовых завершена полностью. Обмолочено 3,2 млн га. Валовой сбор составил 8,2 млн тонн. Средняя урожайность — 25,9 ц/га. Для сравнения, в прошлом году эти показатели были выше: 10,9 млн тонн и 33 ц/га. Уборка поздних культур продолжается. На текущую дату обмолочено 7,7 тысячи га, намолочено 8,5 тысячи тонн.
