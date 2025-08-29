В Ростовской области проверили качество 83% валового сбора пшеницы

Предварительные данные по мягкой пшенице показывают: 44% урожая соответствует третьему классу, 41% — четвертому и 15% — пятому. Твердая пшеница показала более высокое качество. Здесь 76% зерна отнесено к третьему классу, 22% — к четвертому и лишь 2% — к пятому.