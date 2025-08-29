Трамп снова работает в McDonald’s: Белый дом оригинально поздравил американцев с Днем труда

Белый дом поздравил американцев с наступающим в стране праздником Днем труда. В качестве поздравления использовали фото президента США Дональда Трампа, на котором он стоит на выдаче заказов «МакАвто» в ресторане быстрого питания McDonald’s.
«Почти наступили выходные по случаю Дня труда», — сказано в публикации Белого дома.
На опубликованном фото американский лидер машет проезжающим автомобилистам из окна McDonald’s. Трамп стоит в белой рубашке и с красным галстуком, поверх надет фартук сети.
Белый дом поздравил граждан с Днем труда при помощи фото Трампа в McDonald’s Личная страница героя публикации в соцсети.
Напомним, в октябре прошлого года, будучи еще кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, Трамп неожиданно попробовал себя в новой профессии. Политик посетил один из ресторанов McDonald’s и поработал там поваром. Несколько американских каналов показали, как он заходит на кухню, после чего начинает готовить блюда. Причем делает все в соответствии с нормами в специальном фартуке.