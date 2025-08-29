Трамп снова работает в McDonald’s: Белый дом оригинально поздравил американцев с Днем труда

Напомним, в октябре прошлого года, будучи еще кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, Трамп неожиданно попробовал себя в новой профессии. Политик посетил один из ресторанов McDonald’s и поработал там поваром. Несколько американских каналов показали, как он заходит на кухню, после чего начинает готовить блюда. Причем делает все в соответствии с нормами в специальном фартуке.