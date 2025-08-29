Ричмонд
Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 29 августа — что ждать белорусам

Ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце утром 29 августа — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 29 августа — что ждать белорусам. Подробности передает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, сильная вспышка класса М1.0 (речь идет про сильный уровень) случилась в пятницу, 29 августа, примерно в 07.16. Специалисты обратили внимание, что в данный момент вспышки не наблюдается.

Тем временем главный врач лечкомисии Ирина Абельская рассказала о новых методах лечения сердца и сосудов в Беларуси с помощью заморозки.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас».

Кроме того, «Белтелеком» объявил о запуске нового тарифного плана.