Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 29 августа — что ждать белорусам. Подробности передает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, сильная вспышка класса М1.0 (речь идет про сильный уровень) случилась в пятницу, 29 августа, примерно в 07.16. Специалисты обратили внимание, что в данный момент вспышки не наблюдается.
