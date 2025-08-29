Детские сады Воронежской области станут принимать детей от 2 месяцев

В Воронежской области стартовал уникальный проект в системе дошкольного образования, сообщила министр образования региона Наталья Салогубова.
40 детских садов региона возьмут на себя работу с детьми от двух месяцев до 6,5−7 лет.
«Воспитателей будут готовить к работе с детьми малого возраста, и детсады возьмут на себя функцию центра взаимодействия с семьей. Планируем, что каждое муниципальное образование получит необходимый опыт за этот год, чтобы распространить на весь регион», — прокомментировала Наталья Салогубова.