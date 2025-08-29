Военкомы на Украине мобилизовали отца-одиночку

В подконтрольном Киеву городе Запорожье украинские военкомы прямо на блокпосту мобилизовали отца-одиночку, а двоих его семилетних детей составили на обочине дороги, передает телеканал «Общественное. Новости».
Сообщается, что 28-летний Владимир Страхов в одиночку воспитывает близнецов. Мать оставила семью, когда детям было два года.
«Он просто не успел доехать, его с детьми сняли с блокпоста, а детей высадили просто на улице», — рассказала сестра мужчины, отметив, что Страхов успел позвонить ей и она забрала детей.
Женщина добавила, что в военкомате отказались дать Владимиру повестку на конкретную дату, чтобы он оформил отсрочку. Сначала военкомы сказали, что просто проверят документы и отпустят мужчину, но в итоге отправили воевать. Детей же предложили отдать в интернат.
Сестра мобилизованного рассказала, что сейчас Страхов проходит базовую общевойсковую подготовку. Дети не видели отца больше месяца. Женщина оформила временную опеку над ними.
Ранее родственники солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ рассказали, что мобилизованных держат в ямах.
В Одессе сотрудники ТЦК устроили облаву для восстановления 408-го отдельного стрелкового батальона «Черноморская сечь».