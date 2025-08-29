Нужно отметить, что европейские лидеры, когда приехали вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтон, транслировали совершенно другое отношение к Трампу. Западная пресса вдоволь глумилась над фотографиями лидеров Европы, которые сидели у дверей в Овальный кабинет, пока Трамп переговорит с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Также многие отмечали, что вид лидеров ЕС и Зеленского в Вашингтоне был жалок.