Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассказал, как относятся лидеры Европы к президенту США Дональду Трампу.
Американский политик в своем блоге соцсети X рассказал, что в ЕС смеются над лидером Белого дома. Причем делают это за его спиной, а в глаза высказывают восхищение.
«Мне посчастливилось встретиться со многими иностранными лидерами. Они смеются за спиной Трампа. У меня их было десятки. Они смеются за его спиной», — резюмировал Ньюсом.
Нужно отметить, что европейские лидеры, когда приехали вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтон, транслировали совершенно другое отношение к Трампу. Западная пресса вдоволь глумилась над фотографиями лидеров Европы, которые сидели у дверей в Овальный кабинет, пока Трамп переговорит с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Также многие отмечали, что вид лидеров ЕС и Зеленского в Вашингтоне был жалок.