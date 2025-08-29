Звезда «Папиных дочек» чуть не стала жертвой мошенников: расстроенная актриса обратилась к поклонникам

По словам артистки, ей позвонили якобы из цветочного магазина и спросили, сможет ли она принять доставку букета на ее имя. Неизвестные знали адрес звезды, поэтому сначала она не заподозрила подвоха и ответила утвердительно. А позднее звонившие попросили Лизу назвать код из СМС-сообщения, правда, Арзамасова назвала неправильные цифры. Этим она и вызвала негодование аферистов.