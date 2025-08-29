Звезда «Папиных дочек» чуть не стала жертвой мошенников: расстроенная актриса обратилась к поклонникам

Звезда «Папиных дочек», актриса Елизавета Арзамасова сообщила, что чуть не стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала на личной странице в соцсетях.
По словам артистки, ей позвонили якобы из цветочного магазина и спросили, сможет ли она принять доставку букета на ее имя. Неизвестные знали адрес звезды, поэтому сначала она не заподозрила подвоха и ответила утвердительно. А позднее звонившие попросили Лизу назвать код из СМС-сообщения, правда, Арзамасова назвала неправильные цифры. Этим она и вызвала негодование аферистов.
«Я назвала неправильный код. Девушка произнесла речь, полную негодования и нецензурной лексики, и бросила трубку», — рассказала актриса.
Между тем, другой актер из сериала «Папины дочки», известный по роли Полежайкина, задолжал крупную сумму по кредитам. Актёр должен более 1,8 миллиона рублей, приводит данные судебных приставов РИА Новости.