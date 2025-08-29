Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К 1 сентября в Калининградскую область завезли 1,6 млн цветов

А около 338 тыс. цветов, выращенных в регионе, отправили в Москву.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии 1 сентября в Калининградскую область завезли 1,6 млн срезанных цветов. В основном это розы, лилии, хризантемы из Кении, Эквадора, Колумбии и других стран. Как сообщает региональный Россельхознадзор, это больше, чем в прошлом году, когда за август завезли 1,5 млн цветов к Дню знаний.

Отмечается при этом, что аналогично к 1 сентября, но уже из региона вывезли около 338 тыс. штук местных цветов. Их отправили в Москву и Московскую область.

Вся продукция прошла карантинный контроль при вывозе и ввозе.