К 1 сентября в Калининградскую область завезли 1,6 млн цветов

В преддверии 1 сентября в Калининградскую область завезли 1,6 млн срезанных цветов. В основном это розы, лилии, хризантемы из Кении, Эквадора, Колумбии и других стран. Как сообщает региональный Россельхознадзор, это больше, чем в прошлом году, когда за август завезли 1,5 млн цветов к Дню знаний.