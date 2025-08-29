Дроны для сельского хозяйства представили на форуме «Технопром-2025» в Новосибирске

Среди экспонатов — дроны для поиска людей, борьбы с вредителями на полях и доставки грузов.
На площадке Международного форума «Технопром-2025», проходившего в Новосибирске, компании-разработчики продемонстрировали передовые беспилотные системы для применения в разных сферах. В числе представленных образцов — дроны, предназначенные для поисково-спасательных операций, защиты сельскохозяйственных угодий и логистики.
Корреспондент BFM-Новосибирск ознакомился с наиболее значимыми разработками.
Новосибирские специалисты разработали интуитивно понятное приложение для управления дронами, не требующее особых навыков. Беспилотные аппараты проводят облет территорий, используя нейронные сети для выявления людей, очагов возгораний (для нужд МЧС) или вредных организмов и сорной растительности (для аграрного сектора). К примеру, дрон осуществляет сканирование поля, передавая данные о проблемных зонах специализированному агродрону, который производит точечную обработку химическими веществами, что позволяет снизить затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду.
Дроны линейки «С2» оснащены модулем радиосвязи, обеспечивающим устойчивую работу в условиях помех и при отсутствии сигнала GPS. Их применяют для доставки различных грузов, ведения разведки и контроля состояния инфраструктурных объектов, в частности, линий электропередач. Высокая автономность обеспечивается за счет использования литий-ионных аккумуляторов.
Создан программный комплекс, позволяющий обучать дроны выполнению различных задач в виртуальной 3D-среде: от простых перемещений до сложных операций, таких как подъем предметов или обход препятствий. После завершения обучения полученные алгоритмы загружаются в реальные устройства, позволяя им действовать автономно, получая голосовые команды.
Данные аппараты предназначены для выполнения аэрофотосъемки, мониторинга и перевозки грузов весом до 25 кг. Они уже активно используются энергетиками в Томской области для инспекции ЛЭП, а также ведутся переговоры с компанией РЖД о возможности применения дронов для контроля железнодорожной инфраструктуры.