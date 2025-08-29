Дроны для сельского хозяйства представили на форуме «Технопром-2025» в Новосибирске

Новосибирские специалисты разработали интуитивно понятное приложение для управления дронами, не требующее особых навыков. Беспилотные аппараты проводят облет территорий, используя нейронные сети для выявления людей, очагов возгораний (для нужд МЧС) или вредных организмов и сорной растительности (для аграрного сектора). К примеру, дрон осуществляет сканирование поля, передавая данные о проблемных зонах специализированному агродрону, который производит точечную обработку химическими веществами, что позволяет снизить затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду.