IT-лицей КФУ стал лидером рейтинга лучших школ Татарстана

Агентство RAEX опубликовало новый рейтинг лучших школ России, основанный на данных о поступлении абитуриентов в ведущие вузы страны. В этот список вошли 20 учебных заведений Татарстана. СУНЦ IT-лицей КФУ занял первое место среди них, поднявшись на 20-ю строчку в общем рейтинге.
Рейтинг RAEX делится на две части: школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в топовые университеты, и школы с наибольшим общим количеством выпускников, поступивших в лучшие вузы. Лидером первой части стал Московский регион, где 94 школы подготовили абитуриентов, успешно поступивших в ведущие университеты. За Москвой следуют Московская область (36 школ) и Санкт-Петербург (28 школ). Татарстан занял 12-е место, расположившись между Свердловской (15 школ) и Томской (13 школ) областями.
Во втором рейтинге, охватывающем 500 школ, также лидирует Москва, за ней следуют Московская область и Санкт-Петербург. Среди школ Татарстана первое место занял казанский лицей № 131, расположившись на 57-м месте. В общий рейтинг вошли 20 школ республики, из которых 13 находятся в Казани.
В этом году СУНЦ IT-лицей КФУ поднялся с 44-й на 20-ю позицию, обогнав казанский лицей-интернат № 2. Лицей № 131 сохранил третье место. Всего в рейтинге произошли изменения: 7 школ выбыли, среди них лицей «Иннополис», нижнекамский лицей-интернат № 24 и две гимназии из Набережных Челнов (№ 77 и 57).
Однако появились и новички: челнинская гимназия № 26 поднялась с 10-го на 5-е место, казанская гимназия № 7 имени Героя России Козина — с 9-го на 6-е, а челнинский лицей № 78 имени Пушкина занял 7-е место, хотя в 2024-м году он был на 16-й позиции.
Напомним, в Татарстане до 2027 года в школах оснастят почти 900 новых кабинетов. На эти цели будет выделено 285 миллионов рублей.