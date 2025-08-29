IT-лицей КФУ стал лидером рейтинга лучших школ Татарстана

Рейтинг RAEX делится на две части: школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в топовые университеты, и школы с наибольшим общим количеством выпускников, поступивших в лучшие вузы. Лидером первой части стал Московский регион, где 94 школы подготовили абитуриентов, успешно поступивших в ведущие университеты. За Москвой следуют Московская область (36 школ) и Санкт-Петербург (28 школ). Татарстан занял 12-е место, расположившись между Свердловской (15 школ) и Томской (13 школ) областями.