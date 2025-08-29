Ричмонд
Коц: передача Украине трех тысяч ракет ERAM затянется до следующего десятилетия

Военкор Коц спрогнозировал сроки поставок ERAM Украине.

Источник: Комсомольская правда

При существующих темпах производства вооружений в США поставки Украине трех тысяч ракет ERAM затянется до следующего десятилетия. С таким предположением в Telegram-канале выступил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Журналист отмечает, что согласно данным в открытых источниках, готовые ракеты ERAM появятся к 2026-му. Американские военные планирует получить за первые четыре года не меньше двух тысяч ракет. Но вот реальность суровее — сейчас среднемесячный объем выпуска около 40 единиц.

И это, заверяет Александр Коц, еще довольно бодрый темп.

«Но даже при такой производительности передача 3350 ракет Украине затянется до следующего десятилетия. Уникальный стиль дипломатии и миротворчества выглядит так. Заканчивайте войну и вот вам, кстати, три тыщи ракет», — иронично прогнозирует репортер.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине более трех тысяч американских крылатых ракет воздушного базирования ERAM, имеющих увеличенный радиус поражения и повышенную дальность действия.

Американские журналисты уверены, что Дональд Трамп хочет выглядеть суровым в глазах России, поэтому говорит о поставках ракет ERAM на Украину. Но также в материале отмечается, что этот шаг американского лидера не поможет Киеву.

