Коц: передача Украине трех тысяч ракет ERAM затянется до следующего десятилетия

Журналист отмечает, что согласно данным в открытых источниках, готовые ракеты ERAM появятся к 2026-му. Американские военные планирует получить за первые четыре года не меньше двух тысяч ракет. Но вот реальность суровее — сейчас среднемесячный объем выпуска около 40 единиц.